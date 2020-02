Ney Matogrosso, Incubus e Mundo Segundo & Sam the Kid confirmados no Rock in Rio Lisboa

O brasileiro Ney Matogrosso, os norte-americanos Incubus e os portugueses Delfins, Mundo Segundo & Sam the Kid, The Black Mamba e Bárbara Tinoco estão entre as novas confirmações do Rock in Rio Lisboa, que decorre em junho.

A organização do Rock in Rio Lisboa apresentou esta terça-feira, numa conferência de imprensa em Lisboa, a programação do palco Music Valley, estreado na edição de 2018, onde haverá "14 horas de música por dia sem parar, num espaço que junta aqueles que valorizam a vida urbana, a partilha de experiências e o respeito ao ambiente em que se vive, como um todo e para todos".

O palco funcionará nos quatro dias de festival (20, 21, 27 e 28 de junho) entre as 12h00 e as 02h00 e "haverá espaço para as já tradicionais 'pool parties' (festas na piscina), DJ 'sets' e concertos.

O alinhamento de concertos inclui: IZA, Bárbara Tinoco (20 de junho), Doctor Pheabes, El Columpio Asesino, Ego Kill Talent, Incubus, The Black Mamba (21 de junho), Ney Matogrosso, Delfins, banda do filme "Variações" (27 de junho), Plutónio, Giulia Be, Projota, GROGNation e Mundo Segundo & Sam The Kid (28 de junho).

No primeiro dia de festival, 20 de junho, o Music Valley acolhe ainda as festas I Love Baile Funk e uma Roda de Samba, e junto à piscina haverá música ao vivo de Cafuné e DJ 'set' de Rolézinho.

No dia 21, além dos concertos haverá DJ 'set' de Xinobi.

O Rock in Rio Lisboa regressa ao parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Para a edição deste ano, tinham já sido confirmadas as presenças de Anitta, Post Malone, Liam Gallagher, Foo Fighters, The National, Camila Cabello e Black Eyed Peas.