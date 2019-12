Ninguém ganhou mais do que Taylor Swift em 2019

Ela é a rainha da faturação. No mundo da música não há quem tenha ganhado mais dinheiro do que Taylor Swift no decorrer de 2019. E os números são estratosféricos: 166 milhões de euros, o mesmo que ganhar um Jackpot de 14 milhões todos os meses ao longo de um ano. Os números foram divulgados pela revista ‘Forbes’, que destaca o contrato discográfico milionário que a cantora fez este ano.Na lista dos que mais enriqueceram em 2019, Kanye West, com ganhos de 136 milhões, fica em segundo lugar, e Ed Sheeran, com uma faturação de 99 milhões, em terceiro.Na lista dos quarenta mais ricos, destaque para os números modestos de alguns ‘monstros’ da música, como U2 (39º), com ganhos de ‘apenas’ 33 milhões, ou os Rolling Stones (28º), com 37 milhões.