Noites F vão animar o Algarve

Diogo Piçarra, Moonspell, António Zambujo e Xutos & Pontapés são apenas alguns dos nomes que integram o cartaz do Noites F, que se realiza entre 13 de agosto e 13 de setembro, em Faro. Ao todo são 20 espetáculos de lotação limitada, numa espécie de “celebração” do Festival F, cuja edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de Covid-19.









“O Festival F realizar-se-á no primeiro fim de semana de setembro de 2021. Este ano é um momento por noite, durante 20 noites”, diz o vice-presidente da Câmara de Faro, Paulo Santos, adiantando que este formato alternativo do festival algarvio consiste num concerto por noite, ao ar livre, com uma lotação de 937 lugares sentados, em que o uso de máscara é obrigatório e a circulação durante os espetáculos condicionada. Além disso, não haverá bares, como nas edições anteriores do certame que se realiza desde 2014.

Além da música portuguesa também haverá espetáculos de humor e magia, no largo da Sé, na Vila Adentro. Diogo Piçarra abre o festival, que recebe ainda Aurea, Agir, D.A.M.A, Fernando Daniel, Moonspell, Piruka, António Zambujo, Quatro e Meia, Pedro Abrunhosa, Sérgio Godinho, The Black Mamba, Miguel Araújo e Xutos & Pontapés, e duetos entre Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco, e de Carolina Deslandes com Jimmy P.





No que respeita aos espetáculos de humor, será possível ver César Mourão, Herman José e Salvador Martinha estando ainda previsto um espetáculo de magia com Luís de Matos no dia 5 de setembro.