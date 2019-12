Kendrick Lamar confirmado para "dia extra" do festival NOS Alive

O festival Alive vai ter a duração de quatro dias e a cabeça de cartaz do dia 8 de julho será Kendrick Lamar, o rapper da Califórnia, anunciou a Everything Is New na apresentação do festival, no Palácio dos Anjos, em Algés.Também foi anunciada a atuação de Angel Olsen a 10 de julho, avança a Blitz O NOS Alive decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés. O passe de 3 dias custa 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros. Ainda não há preços para o passe para os quatro dias.