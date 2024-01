Novidades na Porto Editora com novos livros de Valter Hugo Mãe

O regresso de Valter Hugo Mãe aos romances (com o título ‘Deus na Escuridão’), a publicação de mais um livro de Maryse Condé (dedicado a José Saramago) e mais dois de Annie Ernaux (Prémio Nobel da Literatura em 2022) contam-se entre as novidades do primeiro semestre do Grupo Porto Editora, apresentadas na terça-feira em Lisboa.Para assinalar os 80 anos da chancela Livros do Brasil, o grupo relançará no mercado o primeiro título da coleção, o clássico ‘O Livro de San Michele’, de Axel Munthe, publicado em 1929.Sempre atento aos fenómenos de vendas internacionais, o grupo lançará ainda nos próximos seis meses algumas sensações literárias recentes, como sejam ‘Veiller sur Elle’, de Jean-Baptiste Andrea, ainda sem título português e que venceu o prestigiado Prémio Goncourt no ano passado. Na mesma categoria pode ser colocado ‘The Covenant of Water’ (título original), de Abraham Verghese, que já vendeu milhões de exemplares em todo o Mundo e deverá ser adaptado ao cinema.