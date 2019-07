O adeus à estrela da Disney Cameron Boyce que morreu durante o sono

Hollywwood, que acordou com a notícia da morte do ator

conhecido pelas suas interpretações nas séries

e

O choque a consternação "assaltaram"Cameron Boyce,Os DescendentesJessie. O jovem de 20 anos, estrela da Disney, "morreu durante o sono devido a uma convulsão que resultou de uma situação clínica para a qual estava a ser tratado". "O mundo agora está, sem dúvida, sem uma das suas mais brilhantes luzes, mas o seu espírito viverá como reflexo da bondade e da compaixão", acrescentou a família, citada pela ABC News.Nas redes sociais, companheiros de trabalho e amigos do jovem partilharam mensagens sentidas e lamentaram a partida precoce do ator. "Cam, eras único. O meu coração vai estar partido para sempre!", escreveu Skai Jacson, que protagonizou Jessie ao lado de Cameron, assumindo estar "sem palavras". Charles Esten, pai de Boyce na série, assimiu estar "devastado" com a "morte do amigo maravilhoso".

"O teu riso, coração grande e humanidade vão ser sentidos para sempre. Somos melhores por te ter conhecido e ao teu amor", escreveu, por seu turno, o cantor Jordan Fisher.

Hollywood Knights. "Uma alma encantadora", elogiou Rome Flynn.

Mensagens de pesar chegaram, igualmente, dos elementos da equipa de basquetebol de celebridasNatural de Los Angeles, Cameron Boyce iniciou a sua carreira de ator aos 9 anos com o filme Mirrors. Nos últimos anos, o jovem ator dedicou-se também ao trabalho de caridade, tendo sido distinguido como prémio 'Espírito Pioneiro' na Thirst Gala do ano passado, após ter conseguido arrecadar 30 mil dólares (perto de 27 mil euros) para construir poços de água potável em Essuatíni.