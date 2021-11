A Companhia de Estudo Lírico de Madrid está de volta a Portugal para se apresentar esta noite (21h30), em Lisboa, no Campo Pequeno, com o clássico ‘O Barbeiro de Sevilha’, uma das mais conhecidas obras do compositor italiano Rossini. Em palco vão estar mais de 30 cantores líricos, acompanhados pela Orquestra Ópera Del Mediterrâneo.