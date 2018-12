Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O gato Bob tem mais um livro publicado

Escritor inglês que já foi sem-abrigo veio a Portugal para lançar a sua nova obra.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

É um fenómeno mundial e imparável. James Bowen, o ex-sem-abrigo e ex-toxicodependente britânico que se tornou num escritor best-seller graças a um gato, tem um novo livro no mercado português e continua a surpreender os leitores.



Ele, que já vendeu oito milhões de livros em todo o Mundo, traz-nos agora ‘O que Aprendi com Bob – Lições de Vida de um Gato de Rua’ [Porto Editora], volume no qual que partilha situações em que Bob lhe mostrou o que é, realmente, saber viver.



O próprio ainda se surpreende com a diferença que Bob operou na sua vida. James foi parar às ruas porque se desentendeu com a família, e começou a tomar heroína porque era a maneira mais fácil de se aquecer à noite. Tem noção de que a barreira entre uma "vida normal" e dormir nas ruas é ténue.



"Pode acontecer a qualquer um. Basta que falhem dois ordenados...", diz ele. "Mas não quero pensar nisso. Gosto muito da minha vida agora e sei que o devo ao Bob", acrescenta.



Aos 39 anos, está a viver numa em casa com jardim, passa as manhãs a tratar de Bob e as tardes a escrever e a compor. Volta e meia, está com o gato às costas pelo Mundo, a promover os seus livros. "O Bob adora viajar. Não se chateia nada."



O livro que começou tudo

O primeiro livro de James Bowen, ‘A Minha História com Bob’, foi adaptado ao grande ecrã. Entre nós, o filme saiu diretamente para o mercado de DVD. Bowen admite que teve ajuda de um jornalista para aprender "truques" de escrita.



Músicas para o gato Bob

Com o sonho antigo de compor música, até nisso o gato Bob tem ajudado James Bowen. As duas últimas canções do escritor – ‘And Then Came Bob’ e ‘Time to Move On’ –, que chegam mesmo a tempo do Natal, já podem ser descarregadas através de serviços de música online.