‘O Poder do Cão’ e ‘West Side Story’ são favoritos na corrida aos prémios do cinema

Está a chegar a época de prémios do cinema de Hollywood e os principais candidatos às nomeações perfilam-se. ‘O Poder do Cão’, de Jane Champion (filme já disponível na Netflix), lidera o ranking de apostas em Hollywood para esta época de distinções. Entre os favoritos estão também ‘Belfast’ (com estreia marcada dos cinemas nacionais para 24 de fevereiro), de Kenneth Branagh, ‘Licorice Pizza’ (estreia dia 30 deste mês), de Paul Thomas Anderson, ‘West Side Story’ (já nas salas), de Steven Spielberg, e ‘King Richard: Para Além do Jogo’ (em exibição), de Reinaldo Marcus Green.