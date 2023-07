“Aumentos de 11%, acordos com as plataformas de streaming e legislação contra as potenciais ameaças da inteligência artificial, é isto que os atores querem”, explicou ao CM Joaquim de Almeida, um dos 160 mil atores filiados no Screen Actors Guild (SAG), que esta semana se juntaram à paralisação dos argumentistas, em greve há mais de 70 dias por melhores salários e condições de trabalho.









