O treino de Chris Hemsworth para o filme 'Extraction' que toda a gente pode fazer em casa

O australiano Chris Hemsworth é a estrela de Extraction — em Portugal Tyler Rake: Operação de Resgate —, o novo filme de Sam Hargrave, disponível na Netflix. Hemsworth é Tyler Rake, um mercenário empedernido que é enviado ao Bangladeche numa missão para resgatar o filho de um barão da droga de Bombaim, que foi raptado por um gangue.



A personagem de Hemsworth tem de lutar contra soldados ao serviço do corrupto general local. São 117 minutos de pura adrenalina com muitas cenas de ação — no final do primeiro ato vemos 11 minutos de perseguição e luta corpo a corpo entre varandas, telhados e labirinto urbano, montados como se fosse um único plano sequência —, e takes épicos como quando o ator salta de uma das maiores cataratas da Oceânia.



