Obra de Shakespeare inspira peça musical

'Sonho de Uma Noite de Verão' quer dar a conhecer aos jovens o teatro isabelino.

Por João Monteiro de Matos | 25.02.18

Com um cenário que sugere uma floresta encantada, o musical infantojuvenil 'Sonho de Uma Noite de Verão' é uma adaptação da obra mítica de William Shakespeare, dirigida por Marco Medeiros (Palco 13), e acaba de estrear no Auditório Fernando Lopes-Graça, em Cascais.



Ao CM, o encenador assume que o conceito desta "reinterpretação de uma das mais importantes obras teatrais do Mundo" passa sobretudo por "tentar levar às camadas mais jovens as encenações clássicas com uma roupagem mais atual. Daí, também, a escolha de um elenco com vários jovens atores". Sobre a opção por este texto, adianta que "Shakespeare tem a capacidade de expressar e escrever emoções, raciocínios e pensamentos que todos temos, mas que não sabemos exprimir."



De acordo com Marco Medeiros, mesmo sendo "um musical infantojuvenil, a peça é para ser vista por toda a família, para passar a mensagem universal do dramaturgo".



No palco estão dez jovens artistas, alguns bem conhecidos do grande público. É o caso de Tiago Teotónio Pereira, para quem esta é a estreia "na tábua". Segundo o ator "está a ser uma experiência incrível", apesar de se "sentir ainda inseguro". Mais habituada aos palcos, Inês Herédia afirma que "voltar ao teatro com esta peça é uma sensação fantástica".



'Sonho de Uma Noite de Verão' está em cena aos sábados e domingos às 16h00 até 29 de abril. Bilhetes a 10 euros.