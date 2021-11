A reedição de toda a obra discográfica de Zeca Afonso que foi anunciada em abril deste ano pela família do cantautor continua a gerar uma guerra entre os herdeiros do músico e os representantes da antiga editora, a Movieplay. Em causa: direitos de autor.A família de Zeca garante que detém esses direitos e que, por isso, tem toda a legitimidade para as reedições (agora através de uma outra editora, a Lusitanian Music).