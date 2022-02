Aideia surgiu-lhe em 1989 e houve várias tentativas de avançar para a rodagem, uma delas com Johnny Depp. Contudo, só 33 anos depois, o realizador norte-americano Terry Gilliam consegue fazer chegar a sua visão da obra ‘D. Quixote’, de Cervantes, aos cinemas portugueses. Pelo meio, houve atrasos, problemas legais com o produtor Paulo Branco e até polémicas nas filmagens de uma fogueira gigante dentro do Convento de Cristo, em Tomar.