No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Natália Correia, onze cantoras, entre as quais Ana Bacalhau, Aurea, Katia Guerreiro, Mafalda Veiga ou Maria João, aceitaram dar a sua voz a alguns dos poemas da escritora. O disco ‘Natália é Quando Uma Mulher Quiser’, idealizado pelo músico e produtor Renato Júnior, conta ainda com Rita Redshoes, Elisa Rodrigues, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Sofia Escobar e Viviane.









