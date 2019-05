Os bilhetes de cinema a 2,50€ estão de volta. Saiba o que ver e onde

A Festa do Cinema chega mais uma vez com um programa de três dias que não vai querer perder. Poderá assistir até quarta-feira a filmes por apenas 2.50€. A edição do ano passado contou com mais de 246 mil pessoas nas salas de cinema espalhadas por todo o País.



Devido ao sucesso dos anos anteriores, as famílias e os admiradores de cinema podem contar com duas edições este ano. A primeira começou esta segunda-feira e tem a duração de três dias. A segunda está prevista para este outono mas ainda sem data lançada.

Durante os dias 13, 14 e 15 de maio, os filmes em exposição podem ser visto em qualquer sala de cinema, de Norte a Sul, com o custo de 2.50€ por cada bilhete.



Também as estreias desta semana, como "Pokémon: Detective Pikachu", "The Beach Bum: A Vida Numa Boa" e "O Intruso" estão incluídas no plano.



A Festa do Cinema é organizada pela APEC (Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas) e tem o propósito de atrair uma vez mais o público para as salas de cinema.