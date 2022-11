No dia em que José Saramago completaria 100 anos, prosseguem, pelo País, iniciativas que evocam a obra do Nobel da Literatura português e que assumem todas as formas – desde o teatro à dança, das mostras de cinema aos debates e às sessões de leitura. Esta quarta-feira, a Fundação José Saramago, em Lisboa, abre as portas ao público e, a partir das 10h00, procede à leitura integral da obra ‘As Pequenas Memórias’.









