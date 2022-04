Construído no final do século XIX, é um dos maiores exemplos da arquitetura romântica em Portugal. Conta com um salão com azulejos de Raphael Bordallo Pinheiro, inclui uma capela neogótica, e até já serviu de cenário para o filme ‘A Nona Porta’ (de Roman Polanski). O palácio privado Biester, localizado na Estrada da Pena, na vila de Sintra, vai abrir pela primeira vez ao público no dia 30 de abril, depois de ter sido alvo de obras de recuperação.









No interior do palácio destacam-se elementos e divisões como a biblioteca, a galeria de entrada, o salão de festas e a sala de música, locais onde será possível encontrar pinturas naturalistas de Luigi Manini (pintor italiano) e azulejos de Raphael Bordallo Pinheiro.

Mas não é só no interior do palácio que estão todos os motivos de interesse. Nos jardins, onde incidiu o maior esforço financeiro de recuperação, destacam-se um parque botânico, dois miradouros, cascatas, lagos e tanques (foi criada uma casa de chá e zonas de esplanadas). A vasta flora inclui espécies exóticas, entre as quais as cameleiras da China e do Japão, faias verdes e vermelhas, acácias australianas e abetos norte-americanos.





Com construção iniciada em 1880, o palácio privado Biester é considerada uma das obras mais representativas do arquiteto José Luís Monteiro no âmbito da arquitetura doméstica. Foi encomenda do escritor, empresário do Teatro D. Maria e jornalista Ernesto Biester.