O Palácio de São Bento, em Lisboa, residência oficial do Primeiro-Ministro António Costa, recebe a partir desta terça-feira uma nova mostra de arte, que poderá ser visitada pelo público no primeiro domingo de cada mês.









Esta é a quarta edição do projeto ‘Arte em São Bento’, que este ano acolherá um conjunto de 41 obras de arte contemporânea portuguesa, cedido pela coleção de Ana Cristina e António Albertino, com sede em Coimbra e que se apresenta pela primeira vez na capital.

Da seleção fazem parte artistas como Álvaro Lapa, Ana Hatherly, António Sena, Carla Filipe, Diogo Pimentão, Fernanda Fragateiro, Fernando Calhau, Helena Almeida, Joana Escoval, Joana Vasconcelos, João Penalva, Jorge Molder, José Pedro Croft, Julião Sarmento, Michael Biberstein, Pedro Cabrita Reis, Rui Chafes, Rui Sanches, Rui Toscano, Vítor Pomar, entre outros, num total de três dezenas de artistas portugueses.





As afinidades entre os autores, “por amizade, por terem trabalhado juntos, ou por admiração mútua”, constituíram um dos principais fios condutores do percurso da exposição, segundo explica o curador Delfim Sardo.





“Procurou-se encontrar conexões entre as obras, surgindo as relações naturais que os artistas. Portanto é uma apresentação das afinidades eletivas entre os autores, da maneira como se ligam e ligaram, como convivem, das admirações mútuas que têm”, acrescenta o curador.





A exposição ficará patente até setembro de 2022 .



pormenores

Inauguração



O programa da inauguração, esta terça-feira, inclui a atuação de um quarteto de alunos da Escola de Jazz do Conservatório de Música de Coimbra, no jardim do Palacete de São Bento.





Homenagem



Na exposição foi dada, uma “centralidade especial” a Julião Sarmento - morreu no passado mês de maio, aos 72 anos -, de acordo com o curador





Artistas



Aos consagrados, a mostra junta jovens criadores emergentes, como Sara Bichão. Rui Chafes (Prémio Pessoa 2015) é o autor mais representado.