Paredes de Coura adiado para 2022

O festival Paredes de Coura, que deveria acontecer em agosto naquela localidade, foi adiado para 2022, devido a "todas as incertezas e constantes alterações nos procedimentos do regresso dos espetáculos ao vivo", anunciou hoje a organização."Não haverá Vodafone Paredes de Coura este ano. Todas as incertezas e constantes alterações nos procedimentos do regresso dos espetáculos ao vivo levam-nos, com muita mágoa, a admitir que que esta é a decisão mais sensata a tomar", refere a promotora Ritmos, num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia as novas datas: 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2022.O festival já não se tinha realizado no ano passado, devido às restrições impostas pelo Governo para tentar conter a pandemia da covid-19. Este ano, o Vodafone Paredes de Coura estava marcado para os dias 18, 19, 20 e 21 de agosto, e o cartaz incluía, entre outros, Pixes, Idles e BadBadNotGood.