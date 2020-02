Paula Rego expõe obras no Museu da Presidência da República

O Museu da Presidência da República, no Palácio de Belém, em Lisboa, inaugura na próxima segunda-feira, dia 3, uma exposição de obras da pintora Paula Rego. A mostra insere-se no âmbito das comemorações do 85º aniversário deste espaço museológico.

‘Da Encomenda à Criação. Paula Rego no Palácio de Belém’, assim se chama a exposição, reúne obras criadas pela artista de 85 anos para o Palácio de Belém, a pedido do antigo Presidente da República Jorge Sampaio (que foi chefe de Estado entre 1996 e 2006).

‘O Ciclo da Vida da Virgem Maria’ (de 2003), na capela, e os três retratos que Paula Rego pintou de Jorge Sampaio, expostos pela primeira vez (só o retrato oficial é conhecido), obras datadas de 2005, são os pontos altos desta mostra, que estará patente até 3 de maio. Pode ser vista de terça a domingo, das 10h00 às 18h00.

Recorde-se que Paula Rego, nascida em Lisboa em 1935, deixou Portugal ainda adolescente, durante a ditadura de Salazar, para estudar na Slade School of Art, em Londres, cidade onde se radicou e vive há mais de 50 anos. É a única artista mulher do grupo da Escola de Londres. Foi distinguida pela rainha Isabel II, com o grau de Oficial da Ordem do Império Britânico. Em 2016 recebeu a Medalha de Honra da cidade de Lisboa. Também foi distinguida com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada. Em 2019, Governo atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Cultural.