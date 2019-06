Paulo Gonzo abre ciclo de concertos gratuitos no Casino Estoril

Arranca nesta semana mais um ciclo dos Grandes Concertos do Casino Estoril, e o primeiro convidado a animar estes serões musicais de entrada gratuita no Lounge D é Paulo Gonzo. O cantor, que o público bem conhece pela sua dedicação ao blues e ao soul – e que até ao momento já vendeu mais de 500 mil discos –, promete recordar os maiores êxitos de uma carreira cheia deles, na próxima quinta-feira, dia 20, a partir das 23h00.Com 15 discos editados, Gonzo lançou em 2017 o seu mais recente trabalho de originais, ‘Diz-me’, que não deixará de evocar neste espetáculo.Este ciclo de concertos, que foi inaugurado em 1999, ou seja, há precisamente 20 anos, e que desde então se tornou uma referência na animação musical do verão, prossegue com as participações de artistas bem conhecidos do grande público: Tiago Bettencourt atua no dia 27 de junho; David Fonseca a 4 de julho; os HMB a 11; Pedro Abrunhosa chega a 18 e os Capitão Fausto a 25.Em agosto, já na reta final da iniciativa, chegam as atuações de Miguel Araújo (no dia 1) e, a encerrar o ciclo, da fadista Mariza, que canta no dia 8. Sempre à quinta-feira.Ao longo destes 20 anos, o Casino Estoril ofereceu um total de 224 concertos, protagonizados maioritariamente por grandes nomes da música nacional, com algumas participações, pontuais, de artistas estrangeiros. O público correspondeu com adesão massiva à proposta que, até por ser gratuita, parece ainda mais apetecível.