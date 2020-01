Paus no B.Leza em modo ‘Yess’

Divertido e bem "esgalhado" o concerto dos Paus esta quinta-feira à noite em Lisboa, na estreia ao vivo do novo álbum ‘Yess’ por terras lusas.

Oleados quanto baste, depois de um bem-sucedida digressão pelo Brasil no último mês, o quarteto lisboeta mostrou num B.Leza, que merecia estar bem mais cheio, de que texturas são feitas as dez canções do disco.

Sim, sente-se uma fusão ainda maior entre o rock e a electrónica do que no anterior álbum ‘Madeira’, com picos de psicadelismo sónico, mas, desta vez, com outras sonoridades.

O que já se pressentia no EP digital ‘LXSP’, repleto de colaborações com figuras alternativas dos novos sons brasileiros, sente-se agora em toda a sua plenitude em ‘Yess’.

Aliás, para quem esperava ver as baterias de Hélio Morais e Quim Albergaria no palco em estilo siamês, terá ficado desiludido.

Agora estão mais distantes do que nunca, mas sempre em disputa feroz, enquanto Makoto Yagyu no baixo, e Fábio Javelim, nas teclas, se mantêm quase em fundo de cenário.

E o enorme espaço vazio ganhou, por fim, razão de ser quando Albergaria pousa as baquetes, salta da bateria e, de microfone em punho, ao melhor estilo incendiário, vai para o meio do palco testar a resistência das gargantas em coro da audiência.

Se esta passar a ser a regra, adivinham-se atuações bem diferentes do que os Paus já habituaram o seu público.

Para já, os próximos concertos da digressão de ‘Yess’ acontecem a 24 de janeiro em Coimbra, no Salão Brazil, e no Hard Club do Porto no dia seguinte.

Estão igualmente confirmadas passagens pelos festivais Clap Your Hands Say Fest (Leiria), a 14 de fevereiro, Sons de Vez (Arcos de Valdevez), a 14 de março, e Walk & Dance (Freamunde), a 10 de abril.