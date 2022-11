Na semana em que se assinala o centenário de José Saramago, ‘A Noite’, a primeira obra dramática do escritor português, está de regresso aos palcos, no Auditório Eunice Muñoz, em Oeiras.



Trata-se de uma obra que tem como cenário a redação de um jornal na noite de 24 para 25 de abril de 1974. Saramago, também ele jornalista, mostra a realidade, ainda atual, do clima vivido no diário.









Ver comentários