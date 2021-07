Pianista Olga Prats morre aos 82 anos vítima de cancro

Aos quatro anos adormecia na sala a olhar para o piano, que via a mãe tocar, e aos seis já estudava três horas por dia, mas sempre recusou a ideia de ser uma pessoa especial. “Especial era o Mozart”, dizia. “Eu sou apenas uma pessoa normal, que precisa de tocar como do ar para respirar.” A pianista Olga Prats morreu ontem, aos 82 anos, na sua casa na Parede, em Cascais, vítima de doença oncológica.No ano passado, celebrando 68 anos de carreira, Olga Prats tinha-se juntado, num concerto, no CCB, a Artur Pizarro, Jorge Moyano e Nick van Bloss, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa para interpretarem os concertos para dois, três e quatro pianos, de Bach. Em 2008, o Estado português distinguiu-a Comendadora da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.