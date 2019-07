Pintura naïf invade o Casino

O Casino Estoril inaugura, no sábado 27 de julho, às 17h00, o 39º Salão Internacional de Pintura Naïf, que este ano homenageia Arménio Ferreira e decora as paredes da Galeria de Arte com telas de artistas como A. Barbosa, Augusto Pinheiro, Dulce Ventura, Leonel Pereira, Maria Tereza, Nell e Rute Castro, entre outros.

Esta mostra coletiva, que tem entrada livre, realiza-se desde 1980, sempre no mês de agosto, e desde então promover o trabalho de mais de 500 artistas, tendo apresentado perto de 5200 obras.