Duzentos e onze mil euros foi quanto um fã endinheirado da série ‘James Bond’ pagou pela pistola semiautomática usada pelo ator Sean Connery naquele que foi o seu primeiro filme da saga ‘Agente Secreto 007’, de 1962.A venda foi feita num leilão em Los Angeles na passada semana e superou todas as expectativas, uma vez que a casa de leilões Julien’s Auctions esperava que o arremate final se situasse entre os 126 mil e os 169 mil euros. O valor alcançado fica a dever-se não só à importância histórica do objeto (é com este modelo Walther PP que Bond enfrenta o famoso Dr. No), mas também ao facto de Sean Connery ter morrido recentemente.