O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai destinar 150 milhões de euros para a valorização do património cultural. Significa isto que 46 museus e monumentos (ver lista) na tutela da Direção-Geral do Património, e das direções-gerais do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, vão receber, ao longo dos próximos quatro anos (2022-2025), obras de conservação e restauro, sabe ...