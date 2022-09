A Festa do Avante! arrancou, esta sexta-feira, e a polémica em torno da posição do Partido Comunista Português de não condenar abertamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, numa guerra que já provocou milhares de mortes, parece não afastar o público da Quinta da Atalaia, Amora, no concelho do Seixal.









Ver comentários