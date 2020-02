A primeira edição europeia do festival Rolling Loud irá realizar-se em Portugal. O local escolhido para a festa que vai reunir os amantes do hip-hop foi a Praia da Rocha, entre os dias 8 e 10 de julho.O cartaz conta com nomes sonantes como A$AP Rocky, Future, Wiz Khalifa, Meek Mill e Gucci Mane.A organização revela que os bilhetes serão disponibilizados em pré-venda esta quinta-feira. A venda-geral começa na sexta-feira. Os preços dos bilhetes ainda não são conhecidos.