Portuguesa à conquista do sonho americano vale prémios de cinema

Afinal o sonho americano é ou não um mito? Estará ele ao alcance de todos ou é uma mera fantasia? Esse é o mote de ‘Alice, Nova Iorque e Outras Histórias’, filme que estreia hoje nas salas nacionais com a atriz portuguesa Sofia Mirpuri no principal papel.Trata-se de uma comédia romântica realizada por Tiago Durão, que foi rodada na cidade de Nova Iorque onde já fez a sua estreia sob os mais rasgados elogios. O filme recebeu vários prémios em festivais, entre os quais o de Melhor Filme no Roma Prisma Independent Film Awards. ‘Alice, Nova Iorque e Outras Histórias’ relata a história de Alice, filha de um veterano de guerra alcoólico e grávida do namorado que acaba de morrer, que decide deixar Portugal e ir para os EUA na esperança de uma vida melhor.Além de protagonizar, Sofia Mirpuri é também produtora desta longa-metragem. Nascida em 1993 no seio de uma família com o seu nome ligada à aviação, formou-se em representação pela prestigiada escola Atlantic Theater Company Acting School, em Nova Iorque. Fez teatro, cinema e TV, tendo participado nas novelas ‘A Impostora’ e ‘Única Mulher’ (TVI). Trabalha já no seu segundo filme, ‘Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente’.Um furacão de grande magnitude que a ameaça Porto Rico é o ponto de partida para este filme de ação realizado por Michael Polish que junta Mel Gibson, Emile Hirsch, Kate Bosworth.Katie Holmes, Josh Lucas e Jerry O’Connell são os atores principais deste drama sobre uma mulher que luta para criar os três filhos sozinha.Baseado na história verídica do cantor cristão Jeremy Camp, na sua caminhada de fé numa luta contra a doença da amada.