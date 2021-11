Portugueses no Canadá querem bater recorde do Guinness a dançar vira minhoto

Uma associação portuguesa no Canadá quer entrar no Livro Guinness de Recordes juntando cerca de mil pessoas a dançar o vira minhoto durante pelo menos cinco minutos, disse hoje á agência Lusa uma fonte da organização.

"Queremos entrar no Livro Guinness de Recordes, que se encontra atualmente em Portugal com mais de 700 pessoas. O nosso objetivo é atingir as 850 pessoas, mas gostaríamos de ter a participação de mil pessoas", afirmou o presidente do Centro Cultural Português no Canadá (PCCM, sigla em inglês), Jorge Mouselo.

A associação, para tentar entrar no Livro Guinness de Recordes, pretende contar com o apoio de várias comunidades ao longo do Canadá.

"Vamos abrir as portar a todas as comunidades em geral, nas várias regiões do Canadá, para que possam fazer parte deste evento, durante dez minutos, terão de dançar o Vira", acrescentou.

Este é um sonho antigo de Andrew da Câmara, um dos ensaiadores do Rancho Folclórico do Centro Cultural Português de Mississauga, que desde 2019 tenta organizar o desafio.

"Provavelmente podemos bater dois recordes, quer através do tempo a dançar e também pelo número de pessoas", adiantou o lusodescendente.

O atual recorde pertence ao Rancho Rendilheiras do Monte (Vila do Conde), que conseguiu juntar 744 pessoas, a dançar a chula durante cinco minutos, em 2018.

O evento tem lugar a 5 de junho de 2022, frente às instalações do PCCM, durante as celebrações do Mês do Património e Cultura Portuguesa no Canadá.

A iniciativa denominada por 'Dançar para Aqueles que Não Podem' pretende angariar fundos e consciencializar para alguns problemas na sociedade, num tributo a portadores de deficiência física, mental e com problemas de saúde, que não podem dançar.

O Livro de Recordes do Guinness é publicado anualmente e contém uma coleção de recordes reconhecidos internacionalmente, quer em termos de desempenho humano como de extremos da natureza.