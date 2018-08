Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Portugueses são público carinhoso”, diz Paula Fernandes

Cantora brasileira vem a Portugal para dois concertos esgotadíssimos. Espetáculo vive da simplicidade e da procura de empatia com espectadores.

Por Ana Maria Ribeiro | 23:57

Paula Fernandes esgotou esta quarta-feira o Casino Estoril e esta noite vai repetir a proeza. Os bilhetes, que custavam entre 40 e 95 euros, foram vendidos num ápice.



Correio da Manhã – O que tem de novo este concerto que nos traz neste início de agosto?

Paula Fernandes – A novidade é que se trata de um espetáculo concebido especialmente para Portugal. Juntei o repertório de duas tournées e aqui estou. Ansiosa por atuar.



- Os seus concertos costumam ser bastante simples. A Paula, a sua viola e a interação com o público...

- Sempre privilegiei a simplicidade em detrimento dos grandes efeitos. Claro que tenho uma equipa que concebeu um show de luzes muito bonito, e há projeção de vídeos a acompanhar o concerto, mas isso não é o mais importante. A ligação com o público, isso sim, é o fundamental.



- Como explica a popularidade que tem em Portugal?

- Acho que os portugueses se identificam com a minha história. Nasci no Interior e sempre batalhei. Tenho 26 anos de carreira, feitos com muito trabalho. E as minhas canções são simples: falam ao coração e podem ser cantadas por qualquer um... em casa, em festas de família e no café.



- Como classifica o público português?

- Os portugueses são um público educado e carinhoso. E são participativos. Sinto-me tão à vontade aqui que muitas vezes desço do palco para interagir com as pessoas.



"Não vou parar. Vou fazer uma tournée no Brasil, depois EUA... Férias só em janeiro"

Este ano, Paula Fernandes já não vai ter férias. Depois desta passagem pelo Casino Estoril, a cantora de 33 anos tem uma tournée nova no Brasil, que lhe vai ocupar vários meses. Depois, mais no final do ano, deverá ir aos Estados Unidos da América para cantar. "Férias em 2018 já não vou ter", revela. "Felizmente, estou cheia de trabalho. Agora férias só em janeiro."