Presidente da República condecorou a título póstumo José-Augusto França

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou na terça-feira, a título póstumo, o historiador e professor José-Augusto França, com a grã-cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

A atribuição desta condecoração póstuma foi divulgada na terça-feira à noite através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"Por ocasião do 99.º aniversário do seu nascimento, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condecorou José-Augusto França, a título póstumo, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, numa cerimónia de homenagem realizada no Grémio Literário em Lisboa", lê-se no texto.

Segundo a mesma nota, "o Presidente da República entregou as insígnias, com que agraciou José-Augusto França, à filha do homenageado, Maria Manuela França Perroud".

Nascido em Tomar, em 16 de novembro de 1922, José-Augusto França morreu em 18 de setembro deste ano, aos 98 anos, em França, onde residia.

Na altura, o chefe de Estado recordou o percurso do "historiador, crítico de arte, sociólogo, professor, diretor e animador de revistas, ficcionista e memorialista", e considerou que a sua morte representava a perda "de uma das maiores figuras culturais do Portugal contemporâneo".

"Numa época em que a arte portuguesa tem vindo a alcançar o reconhecimento internacional há muito devido, é justo lembrar o muito que devemos a quem incansavelmente produziu um discurso crítico e histórico sobre as artes em Portugal. E ninguém o faz com mais intensidade, sabedoria e distinção do que José-Augusto França", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem de condolências.

A Ordem Militar de Sant'Iago da Espada destina-se a distinguir o mérito literário, científico e artístico.

Em vida, José-Augusto França foi condecorado com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 1991, e com a grã-cruz da Ordem da Instrução Pública, em 1992, pelo Presidente da República Mário Soares, e com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, no início de 2006, pelo Presidente da República Jorge Sampaio.