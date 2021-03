É o primeiro festival de verão de 2021 a cair por causa da pandemia. O Primavera Sound, que deveria acontecer em junho, no Porto, com nomes como Beck, Tame Impala, Pavement ou Gorillaz no cartaz, foi oficialmente cancelado pela organização. “Tomámos esta tão dolorosa decisão devido às incertezas que rodeiam a realização de grandes espetáculos nas datas originais - 10 a 12 de junho”, pode ler-se na nota oficial, que continua: “As restrições que existem atualmente fazem com que não seja possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração.”









Recorde-se que este é o segundo ano consecutivo em que o Primavera Sound não se realiza por causa da pandemia de Covid-19. A edição do ano passado tinha saltado para o verão deste ano, mas volta agora a ser remarcada para os dias 9, 10, 11 e 12 de junho de 2022. A organização garante que até dia 5 de junho revelará o novo cartaz. Os bilhetes já adquiridos continuam válidos para o próximo ano, mas quem preferir o reembolso pode solicitá-lo a partir de 1 de janeiro.

Já este ano, outros festivais foram cancelados devido à pandemia: o Sons de Vez, em Arcos de Valdevez, o Porta-Jazz, no Porto, e o Festival do Atlântico, na Madeira, são alguns deles.





pormenores



Quebras de 87% em 2020



O cancelamento de concertos e de festivais em 2020 levou a que o setor dos espetáculos e da música ao vivo registasse quebras de 87%.





Pedido de 300 milhões



Esta semana, agentes e produtores propuseram que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destine 300 milhões de euros ao setor da música.





Coachella e Glastonbury



Dois dos maiores festivais do Mundo também já anunciaram o cancelamento para 2021: Coachella (EUA) em abril e Glastonbury (Inglaterra) em junho.