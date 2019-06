Mistura de 'veteranos' e jovens valores marca último dia do Primavera Sound

O último dia do Primavera Sound traz este sábado ao Parque da Cidade do Porto os 'veteranos' Jorge Ben Jor e Erykah Badu, a par de jovens valores como Rosalía e Lucy Dacus, arrancando com a portuguesa Lena D'Água.

O palco principal no último dia está 'recheado' dos cabeças de cartaz, tendo pelas 19h50 a receção a um dos grandes nomes da música brasileira, Ben Jor, que marcou o som do Brasil desde os anos 1960.

Sonoridades entre o samba, o rock, a bossa nova, o jazz ou o ska marcam a produção do guitarrista, compositor e cantor, entre outras ocupações, que aos 74 anos traz ao Porto sucessos como "Mas Que Nada", "Chove Chuva" ou "Take It Easy My Brother Charlie".