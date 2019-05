Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeira biografia de Sophia de Mello Breyner nas livrarias na terça-feira

Livro foi escrito pela jornalista Isabel Nery e será apresentado na quinta-feira em Lisboa.

No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, a Esfera dos Livros publica a primeira biografia da poeta, escrita pela jornalista Isabel Nery, que chega às livrarias na terça-feira.



"'Sophia' é sinónimo de figura maior da literatura portuguesas, de poesia luminosa e despojada, de contos infantis que marcam gerações, mas também de poeta que pendurou palavras nas pontas das espingardas para chamar 'velho abutre' ao ditador e de fervorosa defensora de um país mais culto, mais justo, mais livre", lê-se na página de Facebook da editora.



No ano do centenário do seu nascimento, a jornalista Isabel Nery percorreu lugares e pessoas para conseguir traçar o perfil e o percurso da eclética autora de poesia, literatura infantil, contos, ensaios e teatro, de acordo com a Esfera dos Livros.



O Porto, a Grécia, Lagos, a Travessa das Mónicas na Graça, ou a pequena ilha de Föhr, no mar do Norte, de onde Jan Andresen, seu bisavô era originário, foram alguns dos lugares visitados pela autora daquela que é a primeira biografia de Sophia de Mello Breyner Andresen.



Entre as mais de 60 pessoas que Isabel Nery entrevistou contam-se figuras tão dispares como o pescador José Muchacho, o amigo Manuel Alegre, ou o ensaísta Eduardo Lourenço, passando por companheiros das letras e da política, família, tradutores e investigadores.



"Só assim foi possível completar a biografia que faltava sobre a primeira portuguesa a receber o Prémio Camões e a única mulher escritora com honras de Panteão Nacional, a quem muitos gostavam de ter visto atribuído o Prémio Nobel", indica a página de Internet da Esfera dos Livros.



O livro será apresentando na quinta-feira, na Fnac Colombo, em Lisboa.



Ainda este mês, no dia 22, e também no âmbito do centenário da poeta, será publicado pela Assírio e Alvim "O Nu na Antiguidade Clássica e Antologia de Poemas Sobre a Grécia e Roma", obra constituída pelo que, de principal, Sophia de Mello Breyner Andresen escreveu sobre a Antiguidade Clássica.



Deste livro constarão a obra "O Nu na Antiguidade Clássica", há muito esgotada, e uma seleção de poemas que Sophia escreveu sobre Grécia e Roma.



A edição é coordenada e organizada por Maria Andresen de Sousa Tavares, filha da autora, responsável também pela seleção dos poemas e respetivas notas, com prefácio de José Pedro Serra.



Esta iniciativa decorrerá na Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, também em Lisboa, e precederá a inauguração da exposição "Olhares Mútuos" que procura evidenciar as afinidades e o diálogo poético entre Vieira da Silva e Sophia.



Sophia de Mello Breyner Andresen nasceu no Porto, a 06 de novembro de 1919, e morreu em Lisboa, a 02 de julho de 2004.