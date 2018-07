Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeira gravação de David Bowie vai ser leiloada

Gravação foi descoberta por David Hadfield, antigo baterista da primeira banda de Bowie.

A primeira gravação de David Bowie que, durante muitos anos, se pensou estar perdida foi descoberta "numa cesta de pão" e estima-se que consiga arrecadar mais de 10 mil euros em leilão, avançou esta segunda-feira a imprensa.



A gravação foi descoberta por David Hadfield, antigo baterista da primeira banda de Bowie, na sua casa, juntamente com outro material como livros, fotografias, desenhos promocionais, cartas e contas, numa cesta de pão que pertencia ao seu avô, como noticiou o jornal britânico The Guardian.



Em declarações citadas pela leiloeira Omega Auctions, Hadfield contou que a gravação dos The Konrads foi feita em 1963, quando o grupo ia registar "um par de instrumentais de guitarra e uma canção original", que seria o tema "I Never Dreamed".



"Decidi que o David era a melhor pessoa para a cantar e lhe dar a interpretação correta. Assim, tornou-se na primeira gravação de David Jones [Bowie] a cantar há 55 anos. (...) A [editora] Decca rejeitou-nos, mas quando mais tarde nos deram uma oportunidade nesse mesmo ano, o vocalista Roger Ferris era a voz principal e o David cantava os coros de apoio", afirmou David Hadfield.



Nascido em 1947, David Robert Jones, que veio a adotar o nome artístico de David Bowie, abandonou os The Konrads no mesmo ano, tendo lançado o primeiro disco a solo em 1967.



Bowie morreu em 2016, dois dias após o lançamento do seu 25.º álbum, "Blackstar".



As recordações de Hadfield vão ser vendidas pela Omega Auctions, em Newton-Le-Willows, no Reino Unido, em setembro.