Prince vai ser homenageado com espetáculo nos Grammy

Earth Wind & Fire, Alicia Keys, John Legend, Usher, Beck, Foo Fighters e St. Vincent. Estes são alguns dos nomes que vão participar num espetáculo de tributo a Prince, incluído na cerimónia dos Grammy, já no final deste mês de janeiro. O concerto terá lugar no Los Angeles Convention Center, em Los Angeles, dia 28, dois dias após a entrega dos prémios.O tributo, que contará ainda com as presenças de Chris Martin (vocalista dos Coldplay), Juanes e dos Revolution, antiga banda de Prince, será transmitido na televisão em abril. Sheila E., colaboradora e percussionista de longa data do músico, será a curadora da iniciativa. Ken Ehrlich, produtor dos prémios Grammy, garantiu, entretanto, à revista ‘Rolling Stone’ que o espetáculo irá abranger "várias etapas" da carreira de Prince.Este espetáculo acontece dois meses depois de ter sido reeditado ‘1999’, um dos álbuns mais apreciados pelos fãs de Prince. O disco, editado originalmente em 1982 e que voltou às lojas pela mão da família do músico, conta com uma remasterização dos temas originais e mais 35 temas inéditos.Recorde-se que Prince Rogers Nelson morreu a 21 de abril de 2016, depois de ter sido encontrado inanimado em sua casa em Minneapolis, Estados Unidos. Os resultados da autópsia revelariam, mais tarde, que o cantor foi vitima de uma overdose de opiáceos. Por não ter descendentes, a sua fortuna, estimada em 270 milhões de euros, foi dividida pelos seus seis irmãos.