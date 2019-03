Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quadro de Pablo Picasso vendido por 286 mil euros

Obra pertencia ao Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

10:38

O quadro "Jouseuse de flûte et nu couché", de Pablo Picasso, foi vendido esta quinta-feira por 286 mil euros em Paris, França, pela leiloeira Christie's.



A obra, desenhada em 1932, estava avaliada entre os 250 e os 350 mil euros e pertencia ao Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, nos Estados Unidos.



"No dia em que conheci Marie-Thérèse, percebi que ela tinha diante de mim o que sempre sonhara", disse Picasso, sublinhando a paixão pela sua companheira entre 1927 e 1935 e mãe da sua filha Maya.



O quadro foi feito com tinta chinesa e mede 26x33 centímetros.