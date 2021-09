'Rainha do burlesco', Dita Von Teese, vem a Portugal em 2022

A artista norte-americana Dita Von Teese, considerada uma das "rainhas do burlesco", vai fazer uma apresentação ao vivo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 14 de maio de 2022.A notícia é avançada pela promotora Uguru, que informa ainda que os ingressos para o espetáculo estarão à venda a partir de sexta-feira.Dita Von Teese foi casada com Marilyn Manson entre 2005 e 2007. A digressão Glamonatrix está baseada musicalmente em remisturas eletrónicas das canções do álbum homónimo.No espetáculo estarão ainda Dirty Martini e Zelia Rose. A promotora refere ainda que a apresentação contará com um elenco "inclusivo, composto por homens, mulheres e pessoas de género fluído".