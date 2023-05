Rainha do rock morre aos 83 anos

Nasceu no seio de uma família pobre "sem sentir o amor dos pais", dizia, trabalhou como empregada doméstica, auxiliar de enfermagem, passou por um casamento abusivo, sobreviveu a graves problemas de saúde, e até chegou a considerar a morte medicamente assistida. Tina Turner, a eterna rainha do rock, com mais de 150 milhões de discos vendidos, para sempre a ‘Miss Hot Legs’, morreu esta quarta-feira, "pacificamente, aos 83 anos, após uma longa doença, em sua casa em Küsnacht, perto de Zurique, Suíça", revelou o seu representante em comunicado citado pelo canal de televisão Sky News, sem, no entanto, precisar a causa da morte.









