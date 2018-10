Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rami Malek é um Freddie Mercury cheio de carisma

Desempenho do protagonista de ‘Bohemian Rhapsody’ tem sido unanimemente elogiado pela crítica.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Apesar de ter sido despedido antes da fase de pós-produção, é Bryan Singer quem assina, sozinho, a realização de ‘Bohemian Rhapsody’, o filme que conta a história da formação e ascensão da banda britânica Queen e que estreia amanhã nas salas de cinema.



O melhor da obra é o protagonista, Rami Malek – abençoada a hora em que Sacha Baron Cohen abandonou o projeto! Os críticos são unânimes em considerar que Rami tem a energia, o carisma e a exuberância sexual necessárias para dar corpo a uma personagem tão excêntrica e fora do comum como foi Freddie Mercury (1946-1991). Depois, há a música, claro.



A história dos Queen faz-se de uma sucessão de canções inesquecíveis, a que é impossível resistir, e grande parte delas passa pela banda sonora deste filme. No outro lado da balança, porém, houve quem achasse que há pouco foco nos dramas pessoais do cantor – e demasiado na história do grupo.



Essa foi, de resto, a razão alegada por Sacha Baron Cohen para se despedir: achava que a sua personagem devia ter mais espaço dentro da história.



Para quem queira saber mais detalhes sobre a vida sexual de Freddie, por exemplo, essa faceta da sua existência não é abordada com a profundidade que se esperaria.



E não se chega a ver o declínio do artista: o filme começa e acaba com o concerto que os Queen protagonizaram no festival Live Aid, em julho de 1985.



Mas de uma coisa ninguém duvida: Malek pode orgulhar-se do seu trabalho.