Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapper Puto G. morre afogado num lago no Luxemburgo

Jovem de 27 anos perdeu a vida no sábado quando estava no lago Remerschen com amigos.

Por M.P. | 01:30

Morreu afogado no Luxemburgo o rapper Puto G. O jovem de 27 anos perdeu a vida no sábado quando estava no lago Remerschen com amigos.



O corpo foi retirado pelos bombeiros ao final da tarde.



Antes de se estrear no mundo da música, Puto G. participou no filme ‘A Esperança está onde menos se espera’, do realizador Joaquim Leitão, rodado na Cova da Moura, na Amadora.



Na altura morador no bairro, foi um dos atores principais do filme, no qual participou ao lado de Virgílio Castelo, Ana Padrão e Carlos Nunes.