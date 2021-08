Realizador Spike Lee acredita que 11 de Setembro foi "demolição controlada" e não um ataque terrorista

Spike Lee, famoso realizador norte-americano, tem uma nova série documental na HBO, "New York Epicenters: 9/11 - 2021 ½", que explora a forma como os nova-iorquinos reagiram aos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 e com lidaram com a pandemia da Covid-19. No entanto, em entrevista para promover o novo trabalho, Lee gerou polémica ao admitir que acredita nas teorias da conspiração que dizem que o atentado de 11 de Setembro não se tratou de terrorismo mas que foi uma demolição controlada.

No último episódio da série, o realizador fala com o grupo conspiracionista Arquitetos e Engenheiros pela verdade do 9/11, que sugere que o governo esteve envolvido no colapso do World Trade Center,

"Quer dizer, eu tenho perguntas. E eu espero que o legado deste documentário seja uma audiência no congresso sobre o 11 de Setembro", diz o realizador à revista Time, sustentando que não acredita que o edifício 7 do World Trade Center tenha caído devido à queda de destroços e um fogo no interior, no dia da tragédia.

"A quantidade de calor necessária para fazer o aço derreter, essa temperatura não foi atingida. E a justaposição de como o edifício 7 caiu, se olhares para como colapsam os edifícios nas demolições controladas, é olhar para a mesma coisa. Mas as pessoas vão decidir", atira o artista.

O jornalista questiona o porquê de Spike Lee acreditar nestas teorias da conspiração, mas rejeitar as relacionadas com a pandemia da Covid-19 ou as vacinas contra o coronavírus. "As pessoas vão pensar o que quiserem, seja qual for o caso. Não estou a fugir á pergunta. Já me chamaram racista, anti-semita, misógino. Cada um pensa o que pensa. E sabes que mais? Eu ainda cá estou, ao fim de 40 anos, a fazer filmes", termina o realizador sobre as críticas que lhe poderão a vir ser apontadas.