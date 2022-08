Revelada a causa da morte da atriz brasileira Cláudia Jimenez

A atriz brasileira Cláudia Jimenez, que morreu no sábado, aos 63 anos, não resistiu a um enfarte do miocárdio (ataque cardíaco), revelaram os médicos. A popular intérprete do programa de humor ‘Sai de Baixo’ foi diagnosticada com um cancro na cavidade torácica em 1986 e teve de submeter-se a radioterapia – tratamento que lhe enfraqueceu o coração e a obrigou a fazer três operações.









O corpo da atriz foi cremado no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, numa cerimónia reservada aos familiares e amigos mais próximos da artista.