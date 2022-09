Robbie Williams regressa a Portugal em 2023 para concerto em Lisboa

O músico britânico Robbie Williams vai regressar a Portugal em março de 2023, para um concerto ao vivo, no âmbito da "The XXV Tour", que comemora os seus 25 anos como artista a solo, foi anunciado esta segunda-feira.

Robbie Williams vai atuar na Altice Arena, em Lisboa, a 27 de março, onde vai apresentar todos os seus êxitos, num espetáculo completo com uma banda pop-rock, anunciou hoje a promotora Música no Coração, em comunicado.

A digressão começa em Bolonha, Itália, a 20 de janeiro, e termina em Oslo, Noruega, a 24 de junho, passando por cidades de todo o continente, incluindo Lisboa, que será a sua penúltima atuação.

O álbum de celebração dos 25 anos de carreira, com o mesmo título da digressão, "XXV", foi lançado no início deste mês e garantiu ao músico britânico o primeiro lugar do top do Reino Unido, pela 14.ª vez.

Segundo a promotora, com este feito, Robbie Williams quebrou o recorde de artista a solo com mais álbuns em número 1 no Reino Unido, ultrapassou o recorde de Elvis Presley e aproxima-se de igualar o dos Beatles, que têm 15 álbuns em primeiro lugar no Reino Unido.

A última vez que o músico atuou em Portugal foi em 2014, no Rock In Rio Lisboa.

Os bilhetes para a "The XXV Tour" vão estar à venda a partir de sexta-feira, dia 30 de setembro, nos locais habituais e os preços oscilam entre os 48 e os 150 euros.