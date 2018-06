Marcelo vai cantar 'A Minha Casinha' dos Xutos no Rock in Rio

Presidente da República vai homenagear Zé Pedro, guitarrista da banda.

Por Lusa | 17:55

O Presidente da República Portuguesa e o Presidente da Assembleia da República vão estar no Rock in Rio Lisboa, a 29 de junho, durante uma homenagem dos Xutos & Pontapés ao guitarrista Zé Pedro, confirmaram à Lusa fontes oficiais.

A Blitz avançou esta quarta-feira que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "subirá ao Palco Mundo para fazer coro no tema 'A Minha Casinha', interpretado nesta ocasião em homenagem a Zé Pedro", que morreu no ano passado.

De acordo com a publicação, o Presidente da Assembleia da República (AR), Eduardo Ferro Rodrigues, a líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, e o ex-líder do mesmo partido Francisco Louçã também estarão em palco com os Xutos & Pontapés, juntamente com familiares e amigos de Zé Pedro.