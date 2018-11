Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rod Stewart atua em Lisboa a 1 de julho do próximo ano

O cantor, que nasceu em Londres, iniciou a sua carreira nos Jimmy Powell and the Five Dimensions, em 1963.

Por Lusa | 13:26

O cantor britânico Rod Stewart regressa a Portugal em julho, para um concerto em Lisboa, no âmbito da digressão de apresentação do novo álbum, "Blood Red Roses", anunciou esta segunda-feira a promotora Everything is New.



"'Rod Stewart Live In Concert' arranca em Southampton a 31 de maio, e tem passagem confirmada em Portugal no dia 01 de julho, na Altice Arena. Esta será a primeira 'tour' que Rod faz em três anos, após o sucesso das digressões 'The UK Hits Stadium Tour' e 'From Gasoline Alley to Another Country Hits', completamente esgotadas em 2016", refere a promotora num comunicado esta segunda-feira divulgado.



Rod Stewart, de 73 anos, editou em setembro o 30.º álbum de originais, "Bllod Red Roses", que dá mote à digressão europeia que passará por Portugal e se inicia a 31 de maio, em Southampton, no Reino Unido.



"Os espectáculos de Rod em 2019 prometem estar recheados de clássicos da sua brilhante carreira assim como novos hits do seu mais recente disco", refere a promotora, que descreve "Blood Red Roses" como "um trabalho bastante pessoal composto por 13 faixas originais e três 'covers', que é editado quase 50 anos à data em que assinou o seu primeiro contrato a solo".



O cantor, que nasceu em Londres, iniciou a sua carreira nos Jimmy Powell and the Five Dimensions, em 1963.



Rod Stewart passou ainda por dois outros agrupamentos antes de, em 1965, integrar o Jeff Beck Group e, em 1969, os The Faces, quando atinge a ribalta do rock britânico.



Em 1975 abandonou o grupo, iniciando um percurso a solo, pontuado por êxitos como "Maggie May", "Tonight's the night" ou "Do you think I'm sexy".



Os bilhetes para o concerto em Lisboa estarão à venda na sexta-feira, a partir das 10h00.



Antes disso, a partir das 09h00 de terça-feira, haverá uma pré-venda para os membros do clube de fãs Rod Stewart.



Na quarta-feira, haverá ainda uma pré-venda exclusiva nas lojas FNAC, entre as 10h00 e a 00h00.