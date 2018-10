Roger Waters vaiado em concerto no Brasil por críticas a Bolsonaro

Fãs do artista não gostaram da mensagem política apresentada no ecrã gigante.

O vocalista Roger Waters foi vaiado na passada terça-feira durante um concerto em São Paulo, no Brasil, por ter apresentado um grafismo no concerto onde mostra uma mensagem "anti-Bolsonaro" e o coloca ao lado de nomes como Le Pen, Trump ou Putin acompanhado da mensagem "neo-fascismo está a crescer".O músico é conhecido por manter uma forte mensagem política nas imagens que passa durante os concertos e também no seu discurso durante o espetáculo."Prefiro estar num sítio em que o líder não acredita que a ditudura é uma coisa boa", atirou.